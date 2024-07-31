Дуже часто садівники вирощують не тільки їстівні культури, але й пахучі квіти, адже вони можуть прикрасити будь-яку ділянку. Та одна з найбільших напастей, що може статися тут – це комахи. На щастя, один простий рецепт може захистити рослини.

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Що потрібно робити з часником

Перш за все, вам знадобиться банка. У неї висипте перець горошком, подрібнений часник та трохи червоного перцю. Також до цієї суміші потрібно додати кілька крапель білого оцту, а також пів літра теплої води.

Розчин потрібно прибрати та дати йому настоятися приблизно добу. Після того, як ви процідите настій, а рідину, насичену часником, переллєте у пляшку з пульверизатором, можна буде діяти.

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Рослини вам потрібно обприскати у тих місцях, де ви помічаєте комах. Результат стане очевидним вже дуже скоро – їхня кількість суттєво скоротиться. Між використаннями суміш експерти радять зберігати у холодильнику.



Квіти потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Засіб з часнику радять використовувати для того, щоб відлякувати таких популярних садових шкідників, як попелиця та слимаки. До речі, чудово часниковий настій може впоратися і з відлякуванням комарів, тож навіть вони тікатимуть з вашої ділянки якнайдалі, щойно ви почнете використовувати цей засіб.