Дуже часто садівники вирощують не тільки їстівні культури, але й пахучі квіти, адже вони можуть прикрасити будь-яку ділянку. Та одна з найбільших напастей, що може статися тут – це комахи. На щастя, один простий рецепт може захистити рослини.
Цікаво Яйця потрібно перевіряти на свіжість ще в магазині: ось як це зробити
Що потрібно робити з часником
Перш за все, вам знадобиться банка. У неї висипте перець горошком, подрібнений часник та трохи червоного перцю. Також до цієї суміші потрібно додати кілька крапель білого оцту, а також пів літра теплої води.
Розчин потрібно прибрати та дати йому настоятися приблизно добу. Після того, як ви процідите настій, а рідину, насичену часником, переллєте у пляшку з пульверизатором, можна буде діяти.
Рослини вам потрібно обприскати у тих місцях, де ви помічаєте комах. Результат стане очевидним вже дуже скоро – їхня кількість суттєво скоротиться. Між використаннями суміш експерти радять зберігати у холодильнику.
Квіти потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels
Засіб з часнику радять використовувати для того, щоб відлякувати таких популярних садових шкідників, як попелиця та слимаки. До речі, чудово часниковий настій може впоратися і з відлякуванням комарів, тож навіть вони тікатимуть з вашої ділянки якнайдалі, щойно ви почнете використовувати цей засіб.