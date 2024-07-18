Вот для чего хозяйки держат огурец в ванной: простой лайфхак, который упрощает жизнь

Вам может показаться, что для огурца точно не место возле раковины в ванной, однако вы ошибаетесь. Он может быть более полезным, чем вы представляете.

Приходилось ли вам сталкиваться с неприятной ситуацией, когда после душа зеркало очень сильно "потеет", и в нем невозможно увидеть свое отражение? Скорее всего, да. И справиться с проблемой поможет именно огурец.

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Как очистить зеркало в ванной

Если зеркало в ванной от горячей воды постоянно покрывается конденсатом, нужно разобраться, как можно справиться с неприятной проблемой. И для этого вам не нужно покупать дорогие средства из магазинов: достаточно будет всего одного свежего огурца.

Для начала вам нужно очень тщательно и насухо вытереть зеркало, а после этого натереть его огурцом. Лишний сок, который может остаться на поверхности, вам нужно вытереть бумажным полотенцем. Так вы не только будете видеть свое четкое отражение после того, как примете душ, но и сможете освежить ванну и наполнить ее очень приятным летним ароматом.



Огурец помогает предотвратить конденсат / Фото Pexels

Другие способы защитить зеркало в ванной

Самый простой способ предотвратить запотевание зеркала – это натереть его чем-то, что отталкивает воду. Например, для этого многие люди используют автомобильный воск. Нанести его нужно в несколько слоев, а после этого дать высохнуть и аккуратно потереть сухой тканью, что не оставляет ворса. Одного нанесения хватит на месяц, а когда зеркало снова начнет запотевать, нужно будет повторить процедуру.

Кроме того, для этой цели можно использовать и мыло. Мыльная пена также будет препятствовать оседанию конденсата. Все, что нужно сделать, это натереть бруском сухого мыла чистое зеркало и протереть его микрофиброй. Этого средства хватит где-то на неделю.