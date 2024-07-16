Если вы планируете выращивать перец, тогда вам нужно знать всего несколько действенных средств, которые обеспечат для вас стабильный и обильный урожай этой культуры. Преимущество средств не только в эффективности, но еще и в доступности.

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Чем можно подкормить перец

Очень часто садоводы и огородники ищут новые и новые способы подпитывать перцы и другие культуры. И вы можете считать свой поиск законченным, ведь три лучшие подкормки, которые приумножат ваш урожай, уже найдены.



Перец нужно подпитывать / Фото Pexels

Молоко с йодом. Для того, чтобы приготовить смесь, нужно взять молоко и развести в литре продукта 10 капель йода. После этого нужно добавить еще 9 литров воды и внести раствор под корень перцев.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Древесная зола. На 1 литр воды вам понадобится одна столовая ложка золы. Настой нужно настаивать в течение суток перед использованием, а после этого можно поливать перцы под корень.

Борная кислота. Ее используют в пропорции 5 граммов на 5 литров воды. Вносить раствор нужно под корень.

Вносить удобрения можно и в середине июля, поэтому не упустите идеальное время для того, чтобы улучшить свой урожай на огороде с помощью удачных и эффективных подкормок.