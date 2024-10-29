В следующем году зацветут еще пышнее: простые шаги, чтобы подготовить хризантемы к зиме

Хризантемы –это чрезвычайно популярные растения. Но для того, чтобы они хорошо и пышно цвели каждый год, нужно знать, как за ними ухаживать.

Многие убеждены, что ухаживать за хризантемами почти не нужно, и они могут прекрасно цвести и без посторонней помощи. Вот только это ошибочное мнение, пишут "Аграрии вместе".

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Подкормка и полив хризантем осенью

Подкормку хризантем на зиму начинают в начале сентября или даже в конце августа для того, чтобы оно успело усвоиться и дало растениям сил и повысило устойчивость к вымерзанию.

Впрочем, если вы упустили подходящее время и хотите подкормить растения позже, вы только сделаете им медвежью услугу – ведь тогда цветы пойдут зимовать совсем ослабленными.

Для осенней подкормки нужно использовать фосфорно-калийные удобрения. А вот азот применять точно не стоит – от него зеленая масса растения начнет лишний рост осенью, а вам это не нужно.



Хризантемы нуждаются в уходе / Фото Pexels

Полив хризантем осенью

Вам нужно помнить, что многолетние растения зимой могут замерзнуть не только из-за мороза, но и из-за недостатка влаги, поэтому полив перед зимой просто обязателен.

Поливать ее нужно во время цветения, но и перед самым наступлением морозов нужно провести окончательный полив, чтобы использовать не менее 5 литров воды на каждый куст.

Обрезка хризантем на зиму

Не все садоводы проводят обрезку хризантем осенью, но большинство садоводов с опытом считают, что это обязательная процедура. Она поможет растениям лучше пережить зиму и вам будет проще укрыть обрезанные кусты перед морозами