Наступного року зацвітуть ще пишніше: прості кроки, щоб підготувати хризантеми до зими

Хризантеми – це надзвичайно популярні рослини. Але для того, щоб вони добре і пишно цвіли кожного року, потрібно знати, як за ними доглядати.

Чимало людей переконані, що доглядати за хризантемами майже не потрібно, і вони можуть чудово цвісти і без сторонньої допомоги. Ось тільки це хибна думка, пишуть "Аграрії разом".

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Підживлення та полив хризантем восени

Підгодівлю хризантем на зиму починають на початку вересня чи навіть наприкінці серпня для того, щоб воно встигло засвоїтися та дало рослинам сил та підвищило стійкість до вимерзання.

Втім, якщо ви проґавили відповідний час та хочете підживити рослини пізніше, ви тільки зробите їм ведмежу послугу – адже тоді квіти підуть зимувати зовсім ослабленими.

Для осіннього підживлення потрібно використати фосфорно-калійні добрива. А ось азот застосовувати точно не варто – від нього зелена маса рослини почне зайвий ріст восени, а вам це не потрібно.



Хризантеми потребують догляду / Фото Pexels

Полив хризантем восени

Вам потрібно пам'ятати, що багаторічні рослини взимку можуть замерзнути не тільки через мороз, але й через нестачу вологи, тож полив перед зимою просто обов'язковий.

Поливати її потрібно під час цвітіння, але й перед самим настанням морозів потрібно провести остаточний полив, аби використати не менше 5 літрів води на кожен кущ.

Обрізка хризантем на зиму

Не всі садівники проводять обрізку хризантем восени, але більшість садівників з досвідом вважають, що це обов'язкова процедура. Вона допоможе рослинам краще пережити зиму та вам буде простіше укрити обрізані кущі перед морозами