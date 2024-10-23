Чем более густые кусты роз растут у вас на участке, тем меньше света на них попадает. Для того, чтобы следующей весной и летом на них появились пышные цветы, нужно провести обрезку. И не только ее, поэтому Советы 24 рассказывают, как подготовить любимые кусты к зиме.

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Когда обрезать плетистые розы?

Октябрь будет лучшим временем для проведения обрезки. Цветут такие розы на побегах, выросших той же весной, поэтому сейчас их можно смело обрезать. А вот если роза цветет на прошлогодних побегах, лучше проводить обрезку сразу же после цветения.

Обрезка может показаться на первый взгляд непростой задачей, но на самом деле это не так сложно. Если вы проведете ее в октябре, тогда ваши розы будут иметь больше шансов на обильное цветение в следующем году. Правильная обрезка помогает растению сохранить энергию и сосредоточиться на выращивании новых и сильных побегов весной.

Начинать нужно с поврежденных и перекрещенных стеблей, которые могут затруднить рост остальных. Если вы при срезании видите внутри зеленую часть – это признак здорового роста, и такие ветви можно оставить.

После обрезки нужно взяться за уборку – уберите прочь все опавшие листочки и веточки, ведь они могут привлечь вредителей. Кстати, из всех роз после обрезки стеблей нужно удалить все листья. Это делается для того, чтобы они не сгнили и не погубили растение.



Розы нужно обрезать в октябре / Фото Pexels

Чем укрыть розу на зиму?

Для того, чтобы защитить растение от морозов, его нужно укрыть на зиму. Способ укрытия может зависеть и от сорта, и от возраста розы. Взрослые и высокие розы достаточно будет просто закидать еловыми ветками. А вот более чувствительные розы нужно укрывать полностью.

Для этого можно использовать специальные товары из магазина: геотекстиль, лутрасил или спандбонд. Их можно натянуть на металлический или деревянный каркас – такой способ подходит для укрытия как отдельных роз, так и целых участков с ними.

А вот хвойный материал для укрытия роз называется лапник. Вы можете найти его в агромагазинах или на рынке. Он создает хорошую теплоизоляцию и при этом пропускает внутрь воздух. Впрочем, не стоит использовать его до момента, пока температура не опустится до -5 градусов и ниже.