Вы можете быть удивлены, но именно свекла – это та культура, которая требует достаточно много ухода, и некоторый нужно начинать уже в марте. Опытные огородники убеждены, что для того, чтобы получить хороший результат, вам нужно не забыть о нескольких ключевых процедур.

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Подготовьте семена

Первый шаг к успешному выращиванию свеклы – это правильно подготовленные семена. Эксперты рекомендуют замачивать их для этой культуры в теплой воде. Оставлять их так нужно всего на одни сутки, и этот простой шаг поможет простимулировать рост.

Не забудьте также и о том, чтобы дополнительно обработать ваш семенной материал. Сделать это можно слабым раствором марганцовки. Кроме того, вы также можете использовать и различные стимуляторы роста, которые продаются в специальных магазинах. Так вы повысите сопротивление своих будущих растений к болезням, и они будут расти гораздо быстрее.

Выберите место и подготовьте землю

Следующий чрезвычайно важный этап также не нужно игнорировать. Огородники убеждают, что свекла будет лучше расти на солнечных участках, где есть легкая и плодородная почва. Не забывайте и о том, что для этой культуры очень важен и дренаж, ведь он помогает избежать застоя воды.

А если вы забудете об этой части, это, к сожалению, может привести к загниванию ваших корнеплодов. Поэтому вам нужно обязательно перекопать выбранный участок и добавить в него компост и перегной, и так вы сможете обогатить землю нужными питательными веществами.

Защитите от болезней и вредителей

Последний, однако не по важности шаг – это защита от вредителей и различных болезней. Для того, чтобы обеспечить его, вам нужно прежде всего обработать почву и семенной материал специальными средствами. Таким образом вы сможете уменьшить риск заболевания, а ваш урожай точно будет более обильным.

Помните также, что очень большая доля успеха в огородничестве заключается в удачном, тщательном планировании и подготовке. Не менее важен и уход за культурами на протяжении всего вегетационного периода.