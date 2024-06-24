5 вещей, которые никогда нельзя говорить на собеседовании на работу: запомните их

Собеседование – это очень важный этап в найме на работу, и именно во время него вы должны показать, почему вы лучший кандидат на должность. Поэтому слова нужно подбирать внимательно.

Каждое собеседование – это стрессовое событие, ведь вы пытаетесь поразить потенциального работодателя своими способностями, навыками общения и опытом работы. И для того, чтобы нервничать немного меньше, попробуйте запомнить вещи, которые говорить точно не стоит.

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Я не успел подготовиться

Первое правило на любом собеседовании: исследуйте. Вы точно не хотите говорить с работодателем, не зная ничего о работе, которую он вам предлагает, или о компании, в которой вы хотите работать.

Ваша цель – продемонстрировать, что вы достаточно заинтересованы и сделали "домашнее задание" – то есть узнали о месте потенциальной работы.

Моя последняя работа была ужасной

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Какой бы плохой ни была ваша предыдущая работа, вы точно не хотите обсуждать ее недостатки на собеседовании. Ваш потенциальный работодатель не знает о том, каким на самом деле было место работы, и он может подумать, что дальше вы будете так же отзываться и о его компании.

Тон старайтесь сохранять между нейтральным и положительным; старайтесь сосредоточиться на том, какой опыт вы получили и чему смогли научиться.



О предыдущей работе не стоит отзываться негативно / Фото Pexels

Я знаю, что у меня немного опыта, но..

Очень легко сделать эту ошибку – особенно в случае, если вы только недавно закончили обучение или изменили отрасль работы. Проблема в том, что когда вы начинаете извиняться за отсутствие опыта, интервьюер понимает, что вы не совсем подходите для этой роли.

Вместо того, чтобы привлекать внимание к своим слабым сторонам, попробуйте сосредоточиться на своих преимуществах, навыках и энтузиазме относительно должности.

Моя самая большая слабость – это желание совершенства

Когда вас просят рассказать о своих слабых сторонах, не стоит говорить клишированными фазами, которые не дают никакого представления о вашем стиле работы или личности. Попробуйте ответить более искренне, и не используйте слова вроде "я слишком много работаю", или "я имею слишком высокие требования к себе".

Ругань

Так, может показаться, что ругаться на собеседовании на работу – это запрет номер один, впрочем, многие о ней забывают. Даже если ваш интервьюер позволит себе и вам говорить неформально, лучше все-таки следить за своей речью.