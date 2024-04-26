Каждый огородник должен знать, чем нужно подкармливать дыни и арбузы для того, чтобы они росли лучше и быстрее. И некоторые удобрения культурам нужны еще на этапе рассады.

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Какие удобрения нужны для арбузов и дынь

Если вы хотите выращивать арбузы и дыни, вам нужно понимать, какие удобрения можно использовать, чтобы не навредить растениям, пока рассада еще растет. И на протяжении всего периода вегетации нужно вносить и органические, и минеральные удобрения.

За все время выращивания вы можете подкормить рассаду 1 – 2 раза. Впервые это стоит делать тогда, когда появятся первые листочки. А второй – за 2 недели до высадки в грунт.

Поэтому для подкормки арбузов и дынь вы можете использовать такие удобрения:

органические;

суперфосфат;

хлористый калий;

аммиачная селитра.

Впрочем, вам точно нужно обращать внимание и то, как выглядит ваша рассада, и по этому вы быстро поймете, какого именно элемента не хватает вашим арбузам для полноценного роста.

Если листья имеют грязно-зеленый оттенок и листок желтеет у основания побега и имеет коричневые пятна и слабую корневую систему, нужно использовать фосфор. Калий нужен в случаях, когда плоды формируются странной формы, увеличены до конца. Тогда арбузы быстро вянут, а листья становятся желтыми, на них появляются солнечные ожоги.



Арбузы нужно подкармливатьать / Фото Pexels

Кальций нужно вносить, если на арбузах большие плоды, но они травянистые и невкусные. Цветы могут вообще не формировать завязь, а молодые листья склонны к скручиванию.

Магний нужен в случае, если на желтых листьях есть еще и коричневые пятна, а марганец – если листья бледно-зеленые или с желтым оттенком

Если же вы хотите использовать органику, вы также можете это сделать. В таком случае нужно взять перепревший куриный помет или коровий навоз, или любые другие удобрения на основе навоза. Также хорошим удобрением будет и перегной.