Как построить дружеские отношения с коллегами, если вы работаете удаленно: ценные советы

Уже давно большинство из нас перешли на онлайн-работу, поэтому в офисе появляются крайне редко. Кроме того, работодатели начали брать на работу людей, которые могут выполнять свою работу удаленно, поэтому команда может состоять из работников, работающих в разных городах.

В таком случае очень важно, чтобы руководитель иногда собирал всех работников вместе на ужин или планировал совместную поездку, пишет Catboss. Для всех тех, кто работает удаленно, специалисты составили несколько советов, которые помогут построить дружеские отношения.

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Встреча коллектива

В современном мире трудно всем договориться на какую-то конкретную дату и собрать за одним столом всех, однако заранее запланировать встречу можно. Вместе вы сможете обсудить рабочие моменты или решить актуальные вопросы. Это поможет избежать недоразумений и поддерживать высокий уровень коммуникации в команде.

Канал для неформального общения

Пусть руководитель создаст для вас отдельный канал в телеграмме для неформального общения. Там работники могут делиться интересной информацией, различными мемами, шутками или обсуждать темы, которые не связаны с работой.



Лучшие советы для дружбы с коллегами в онлайне / Фото Pexels

Подружитесь с коллегой

В команде точно найдется один человек, с которым вам будет комфортно общаться. Попробуйте наладить с этим человеком связь. Сначала это могут быть непринужденные разговоры, а потом можете этому человеку предложить неформальную встречу.

Поздравляйте коллег с праздником

Не стесняйтесь поздравить коллегу с днем рождения, даже если вы лично незнакомы. Короткого сообщения или красивой картинки может быть вполне достаточно.

Проявляйте эмпатию

Будьте внимательны к потребностям членов команды. Предложите им свою помощь и поинтересуйтесь их делами.