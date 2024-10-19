Вопрос о том, лучше ли часто менять работу, или лучше оставаться на одном месте работы, можно уже отнести к разряду "вечных", ведь даже у экспертов не всегда сходятся мнения по этому поводу, пишет Work.ua. Но давайте попробуем разобраться, как частота смены работы скажется на шансах человека на трудоустройство и его карьерном росте.

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Стоит ли часто менять работу?

Сейчас частой сменой рабочего места никого не удивить, поэтому сейчас рекрутеры уже отошли от заявлений о том, что так называемые "летуны" – это ненадежные сотрудники. Впрочем, работодателей все же могут настораживать многоуровневые рассказы о предыдущем опыте работы соискателя.

Но если вы предпочитаете часто менять работу, тогда стоит приготовиться к тому, что на собеседовании точно придется отвечать на вопросы о причинах. Но HR-специалисты также сходятся и на том, что в характере таких людей есть и очень полезные для работы навыки. А именно:

они стрессоустойчивы, ведь частая смена работы – это тот еще стресс. Рабочие неурядицы таким людям точно будут под силу;

они легко учатся и всегда готовы осваивать что-то новое;

они амбициозные – особенно если прощание с предыдущим местом работы произошло из-за отсутствия карьерного роста.

Впрочем, рекрутеров все же настораживает, если человек имеет привычку менять работу чаще, чем дважды в год и постоянно осваивает новые сферы деятельности.



Смена работы имеет свои преимущества / Фото Pexels

Стоит ли оставаться на одной работе очень долго?

Еще каких-то 30 лет назад считалось нормой работать в течение всей жизни на одной работе. Но сейчас уже принято говорить и о том, что и у такого трудоустройства есть не только плюсы, но и минусы. Сначала к преимуществам:

работники чувствуют себя защищенными через привычное, комфортное окружение и уверенность в завтрашнем дне;

возможность карьерного роста;

звание эксперта по деятельности предприятия.

Впрочем, работникам, которые прочно пустили корни на одной работе, не стоит забывать и об угрозах такого решения. Нежелание выходить из зоны комфорта может привести к тому, что человек потеряет карьерные амбиции за достижение "потолка" в родной компании.

И, конечно же, длительное пребывание в привычной обстановке непременно повлечет за собой сложности в случае потери работы – в частности психологическую неподготовленность к поискам новой.

Что в конце концов делать?

Очевидно, и постоянные прыжки между рабочими местами, и слишком долгое трудоустройство имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, лучшим решением будет найти золотую середину.

Специалисты советуют не менять работу без серьезной причины, просто чтобы сменить обстановку. Но если вы чувствуете, что застряли в зоне комфорта и уже никуда не двигаетесь, время что-то менять. Эксперты убеждены, что работу следует менять каждые 2 – 3 года.