Как раскрасить яйца на Пасху вином: простой способ

Окрашивание пасхальных яиц - это важная пасхальная традиция, которой придерживается немало людей. И в последние годы все более популярными становятся натуральные красители. Один из них - вино.

Перед Пасхой нужно обязательно сделать хотя бы несколько пасхальных яиц. И если вам надоели обычные варианты и вы хотите чего-то новенького, вы можете попробовать покрасить свои яйца с помощью вина – тогда они станут не только вишнево-бордовыми, но и будут мерцать.

Интересно Что можно делать на огороде в Чистый четверг: список овощей, которые разрешено сажать

Для того, чтобы покрасить пасхальные яйца таким образом, вам нужно запастись красным вином и, конечно же, яйцами.

Как сделать "мерцающие" пасхальные яйца

Прежде всего, для такого рецепта вы можете использовать яйца любого цвета, необязательно белые. Коричневые также дадут насыщенный и красивый результат. Яйца нужно помыть и положить в емкость, в которой вы и будете их варить.

Впоследствии залейте их красным вином так, чтобы оно покрывало яйца полностью. Варить до готовности их нужно на сильном огне. Учитывая то, что при нагревании вино может испаряться, в помещении может стоять сильный запах алкоголя, поэтому не забудьте включить вытяжку или открыть окно – или сделать и то, и то.

Покрасить яйца в вине очень просто / Инстаграм cook_with_me_at_home

После того, как яйца уже сварятся, переложите их в меньшую кастрюльку и залейте вином, что у вас осталось. Так яйца нужно оставить на ночь. Это время позволит цвету впитаться, и тогда яйца будут выглядеть еще более насыщенными – они могут стать темно-синими с фиолетовым отливом. Также на них начнут появляться кристаллы, которые придадут яйцам желаемой мерцания.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кристаллы образуются из-за того, что в сладком вине содержится сахар, который после испарения превращается в кристаллы, которые и будут в конце концов мерцать.

Кстати, если у вас нет времени, чтобы оставлять яйца на ночь, вы можете воспользоваться и другим способом. Для него вам также нужно самое дешевое красное вино, но к нему также добавьте 2 ложки уксуса. После этого варите яйца под крышкой на среднем огне после закипания еще примерно 15 минут.