Как покрасить плитку в ванной комнате: это чрезвычайно просто

Плитка в ванной, которая еще несколько лет назад выглядела прекрасно, сейчас может казаться устаревшей или просто надоесть. К счастью, заменять ее полностью необязательно: достаточно просто использовать немного краски, чтобы изменить ее цвет.

Если вы хотите изменить интерьер у себя в ванной комнате или на кухне, для этого необязательно иметь очень много денег. Стоит учесть опцию перекрасить плитку – это может придать всей комнате полностью новый вид, пишет Ceramicplace.

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Как выбрать краску для плитки в ванной

На самом деле производители предлагают не так много вариантов краски, которая подходит для перекрашивания плитки. Но вы можете приобрести двухкомпонентный раствор – одно из его преимуществ заключается в том, что для него не понадобится грунтовка.

Краску можно использовать для пластика, стекла, бетона и декоративного камня. Лучше всего выбирать одну из таких красок:

Эпоксидная. Краска очень устойчива к истиранию и использованию моющих средств. Ее нужно разбавлять водой, и при нанесении она не создает резкого запаха.

Краска очень устойчива к истиранию и использованию моющих средств. Ее нужно разбавлять водой, и при нанесении она не создает резкого запаха. Алкидно-уретановая. Обычно эту краску выбирают для металла, и она может создать прочный и эластичный слой, что делает ее идеальным выбором для пола.

Обычно эту краску выбирают для металла, и она может создать прочный и эластичный слой, что делает ее идеальным выбором для пола. Акриловая. Эта краска создана специально для нанесения на плитку. Она является водостойкой, и ее также можно использовать для покрытия стекла и металла.

Краска, которую обычно используют для стен, не подходит для кафеля. Она просто не прилипнет к гладкой поверхности и стечет. Впрочем, если вы используете хорошую грунтовку перед покраской, тогда плитку удастся покрыть латексной или масляной краской. Главное – убедитесь, что продукт можно будет мыть.



Плитку можно покрасить / Фото Pexels

Как покрасить плитку краской

Перед покраской вам нужно провести небольшую подготовку: