Замшевая обувь – это стильный, удобный и уютный выбор на осень. А впрочем, из-за особенностей осенней погоды, а именно частые дожди, нужно сначала разобраться с тем, как очистить такую обувь, чтобы она всегда выглядела лучше, пишет Mida.
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Как почистить замшевую обувь?
Существует несколько различных методов очистки замшевой обуви, и все они помогут вам достичь желаемого результата. Главное – выбрать тот способ, который лучше подходит для той или иной ситуации.
- Сухой метод очистки. Для этого способа вам нужно воспользоваться щеткой или специальной губкой. Загрязненное место нужно протереть, встряхнув пыль и грязь. Впрочем, если вы заметили на ботинках потертости, тогда лучше воспользоваться специальными средствами для очистки замши.
- Влажный метод. Если вы хотите воспользоваться такой очисткой, обработайте ботинки мыльным раствором из губки, а после этого тщательно промокните ворс тканью и просушите при комнатной температуре.
- Народный метод. Возьмите корку сухого хлеба, а после этого нужно загрязненное место. Подержите обувь над паром.
Как убрать пятна с замши
После ливня на обуви из замши могут остаться неприятные пятна, но удалить их со временем вполне возможно. Для этого вам понадобится нашатырь и мыло. В теплой воде их нужно растворить, намочить в этом растворе тряпку и аккуратно потереть обувь.
Замшу можно легко почистить / Фото Pexels
Оставьте ботинки высохнуть, а потом подержите их над горячим паром.
Как восстановить цвет обуви?
Примятый ворс и потертости, а также тусклый цвет могут испортить общий вид вашей обуви. И дома с помощью нового слоя краски вы можете решить эту проблему. Но если краски для замши нет, пригодится и обычная кофейная гуща.
Используйте ее для того, чтобы натереть обувь и оставьте так на ночь. После этого кофейные остатки можно убрать, и вы заметите, что замша стала ярче, а цвет стал насыщенным.