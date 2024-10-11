Замшеве взуття – це стильний, зручний і затишний вибір на осінь. А втім, через особливості осінньої погоди, а саме часті дощі, потрібно спершу розібратися з тим, як очистити таке взуття, аби воно завжди виглядало якнайкраще, пише Mida.

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Як почистити замшеве взуття?

Існує кілька різних методів очищення замшевого взуття, і всі вони допоможуть вам досягти бажаного результату. Головне – обрати той спосіб, який краще підходить для тієї чи іншої ситуації.

Сухий метод очищення. Для цього способу вам потрібно скористатися щіткою чи спеціальною губкою. Забруднене місце потрібно протерти, струсивши пил та бруд. Втім, якщо ви помітили на черевиках потертості, тоді краще скористатися спеціальними засобами для очищення замші.

Для цього способу вам потрібно скористатися щіткою чи спеціальною губкою. Забруднене місце потрібно протерти, струсивши пил та бруд. Втім, якщо ви помітили на черевиках потертості, тоді краще скористатися спеціальними засобами для очищення замші. Вологий метод. Якщо ви хочете скористатися таким очищенням, обробіть черевики мильним розчином з губки, а після цього ретельно промокніть ворс тканиною та просушіть за кімнатної температури.

Якщо ви хочете скористатися таким очищенням, обробіть черевики мильним розчином з губки, а після цього ретельно промокніть ворс тканиною та просушіть за кімнатної температури. Народний метод. Візьміть кірку сухого хліба, а після цього потрібно забруднене місце. Потримайте взуття над парою.

Як прибрати плями з замші

Після зливи на взутті з замші можуть залишитися неприємні плями, але видалити їх згодом цілком можливо. Для цього вам знадобиться нашатир та мило. У теплій воді їх потрібно розчинити, намочити у цьому розчині ганчірку і акуратно потерти взуття.



Замшу можна легко почистити / Фото Pexels

Залиште черевики висохнути, а тоді потримайте їх над гарячою парою.

Як відновити колір взуття?

Прим'ятий ворс та потертості, а також тьмяний колір можуть зіпсувати загальний вигляд вашого взуття. І вдома за допомогою нового шару фарби ви можете розв'язати цю проблему. Та якщо фарби для замші немає, згодиться й звичайна кавова гуща.

Використайте її для того, щоб натерти взуття та залиште так на ніч. Після цього кавові залишки можна прибрати, і ви помітите, що замша стала яскравішою, а колір став насиченим.