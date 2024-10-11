Существует немало предметов в доме, на которые мы не обращаем внимания во время уборки, но зря. И эксперт Жаклин Стайн из Home Reimagined поделилась списком из вещей, которые загрязняются сильнее всего.

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Лейка для душа

Вы и не представляете, сколько минеральных отложений и бактерий накапливаются на вашей лейке всего за неделю. Это может повлиять не только на ее чистоту, но и на поток воды и ее качество.

Для того, чтобы почистить лейку, вы можете наполнить полиэтиленовый пакет белым уксусом и погрузить в него лейку, впоследствии завязав его. Оставьте так пакет на ночь, а затем снимите его и потрите воронку старой зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи.

Пульты управления

Пульты дистанционного управления и клавиатура к компьютеру, а также мышка, должны очищаться регулярно, ведь на них накапливается просто невероятное количество бактерий, крошек и грязи.

Кроме того, подумайте о том, как часто вы касаетесь этих вещей грязными руками – например, сразу же после перекуса.



Пульты управления нужно чистить / Фото Pexels

Нижняя сторона столов и их ножки

Вы могли и не догадываться, и пыль, грязь и мусор обычно накапливаются и на ножках различной мебели, а также на их обратной поверхности, которая остается незамеченной во время уборки. Скопление грязи вызывает пыль, что вам приходится вдыхать каждый раз, как вы сидите за столом.

Щетка для волос

Подумайте об этом: вы пользуетесь своей щеткой для волос каждый день, и на ней постоянно накапливаются не только волосы, но и грязь с головы, средства для мытья и ухода и тому подобное.

Если вы никогда не будете чистить ее, рискуете постоянно возвращать жир и перхоть с щетки на чистые волосы.

Слив душа и раковины

В сливах для душа и раковин часто застревают частицы пищи, жир и мыльная пена. Если вся эта грязь будет накапливаться в стоках, это в конце концов приведет к тому, что со слива будет ощущаться неприятный запах, а вода будет спускаться хуже.

Для того, чтобы уберечь канализацию от засорения, нужно еженедельно прочищать слив от всех видов грязи.