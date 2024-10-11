Эксперты отмечают, что эффективность вас просто поразит, пишет Sante+. Необходимо взять тупой нож, зубную пасту, бумажное полотенце, фарфоровую тарелку, соль с белым уксусом и губку для посуды.

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Как заточить нож зубной пастой

Зубную пасту надо намазать с обеих сторон и протереть ею лезвие с помощью бумажного полотенца. Тарелку нужно перевернуть дорого дном, насыпать на край чайную ложку соли и добавить чайную ложку уксуса. Смесь вызовет химическую реакцию, которая приведет к более эффективному затачиванию ножа.



Интересный лайфхак с зубной пастой / Фото Sante +

Двигайте лезвие ножа в одном направлении под углом заточки 20 градусов. Эту операцию надо повторить с другой стороны и заточить обе стороны лезвия. После этого нож надо промыть в чистой воде с помощью губки для мытья посуды.

Чем еще можно заточить нож

Кухонный нож можно заточить пилочкой для ногтей. Достаточно будет провести по ней несколько раз, пока лезвие не станет острым. Для заточки также используют камень или другой нож, который точат друг о друга. Некоторые точит нож о шифер, наждачную бумагу или кирпич.