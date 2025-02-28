Зачем брызгать духи на запястья, волосы и грудь: запомните это

Каждая женщина хочет, чтобы от ее духов шел невероятный шлейф. Этого можно достичь благодаря нескольким действенным советам, которые рассказали эксперты.

Качественные духи могут держаться на теле весь день, а для того, чтобы запах не терял интенсивности, стоит знать о полезном приеме, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Чтобы аромат не исчез в течение нескольких часов после нанесения, нужно избегать ошибок его использования. Экономя духи, люди пшикают парфюм только один раз на запястье, потирая о второе, чтобы распространить его на две руки, но такое действие приводит к тому, что запах быстро исчезает.

Для того, чтобы запах был длительным, нужно использовать 3 участка тела для нанесения духов, чтобы достичь максимального эффекта.

Парфюм на запястье

Пшикайте парфюм на запястье даже один раз во время ежедневного выхода, но не трите его об другую руку. Если хотите усиленного запаха, тогда нанесите парфюм на другое запястье.

Парфюм на груди

Попробуйте сделать один или два пшика духов на грудь. Именно на этой части тела аромат будет ощущаться очень хорошо.



Духи можно пшикать в 3 зоны / Фото Pexels

Парфюм на волосах

Нанесите парфюм на руку, дайте немного времени выветриться спирту, чтобы осталось только ароматное масло. Тогда освежите этим маслом кончики волос. Это поможет сделать аромат более стойким, поскольку парфюм с волос не испарится так быстро, как с кожи.

Также духи можно наносить на шею и зону за ушами. Можно воспользоваться определенным секретом и нанести на точки пшиков парфюма – вазелин. Средство поможет запаху держаться на теле как можно дольше. Однако будьте осторожны с нанесением духов, чтобы не переусердствовать и не создать сильно концентрированный запах.