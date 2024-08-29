Надо сделать уже сейчас: вот как помыть бак для воды

Многоразовые баки и бутылки для воды – это очень удобная тара, но чистить их бывает совсем не просто. Из-за узкого горла туда не выходит продвинуть губку, и со временем на дне скапливается налет.

Зелень, налет или плесень– это совсем не то, что должно быть в бутылке, из которой вы пьете воду. А почистить ее без специальных инструментов порой очень сложно. Впрочем, совсем не невозможно.

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Обработка содой

Первое, что вы можете попробовать для того, чтобы отмыть бутыль или бак от воды– это сода. Если это емкость на 20 литров, тогда будет достаточно 200 грамм соды и небольшого количества воды, чтобы образовалась паста. Нанесите равномерно на внутреннюю поверхность тары и оставьте на несколько часов.

После этого смойте и ополосните бак чистой водой.

Соль и моющее средство

Если у вашего бутыля очень узкая шейка, тогда это средство будет отличным вариантом. Вам нужно насыпать примерно 4– 5 столовых ложек соли в бак, а после этого залить еще 3– 4 ложки обычного средства для мытья посуды. Залейте немного воды и хорошо взболтайте, чтобы снять налет и зелень.



Бутылки из-под воды нужно мыть / Фото Pexels

Используйте аптечные средства

Для очищения большой бутылки вы можете использовать 100 миллилитров водорода, разведенных в 2 литрах воды. Залейте смесь внутрь и закройте крышкой. Оставьте так на несколько часов, а после этого просто промойте чистой водой.

Кока-кола и лимонная кислота

Вот еще один подручный вариант очищения бутыля из-под воды. Возьмите примерно 2 литра напитка и добавьте к нему 15– 20 г кислоты. Крышку не закрывайте, ведь круги и кислота вступят в реакцию и начнут выделять много газа, который может просто вырвать крышку.

Через 10 минут вылейте жидкость и промойте бутылку, чтобы убрать остатки загрязнений.