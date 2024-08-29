Потрібно зробити вже зараз: ось як помити бак для води

Багаторазові баки та пляшки для води – це надзвичайно зручна тара, але чистити їх буває зовсім не просто. Через вузьке горло туди не виходить просунути губку, і з часом на дні накопичується наліт.

Зелень, наліт чи цвіль – це зовсім не те, що має бути у пляшці, з якої ви п'єте воду. А почистити її без спеціальних інструментів часом надзвичайно складно. Втім, зовсім не неможливо.

Цікаво Як розмножити чорну смородину восени: з одного куща буде цілий ряд

Обробка содою

Перше, що ви можете спробувати для того, щоб відмити бутель чи бак від води – це сода. Якщо це місткість на 20 літрів, тоді буде достатньо 200 грамів соди та невеликої кількості води, щоб утворилася паста. Нанесіть її рівномірно на внутрішню поверхню тари та залиште на кілька годин.

Після цього змийте та сполосніть бак чистою водою.

Сіль та мийний засіб

Якщо у вашого бутиля дуже вузька шийка, тоді цей засіб буде відмінним варіантом. Вам потрібно насипати приблизно 4 – 5 столових ложок солі у бак, а після цього залити ще 3 – 4 ложки звичайного засобу для миття посуду. Залийте трохи води та добре збовтайте, аби зняти наліт та зелень.



Пляшки з-під води потрібно мити / Фото Pexels

Використайте аптечні засоби

Для очищення великої пляшки ви можете використати 100 мілілітрів водню, розведених у 2 літрах води. Залийте суміш всередину та закрийте кришкою. Залиште так на кілька годин, а після цього просто промийте чистою водою.

Кока-кола та лимонна кислота

Ось ще один підручний варіант очищення бутиля з-під води. Візьміть приблизно 2 літри напою та додайте до нього 15 – 20 грамів кислоти. Кришку не закривайте, адже кола та кислота вступлять у реакцію та почнуть виділяти багато газу, який може просто вирвати кришку.

Через 10 хвилин вилийте рідину та промийте пляшку, щоб забрати залишки забруднень.