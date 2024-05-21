Будет блестеть и пахнуть свежестью: самый простой способ помыть духовку

Духовка, как и любое другое место в вашем доме, нуждается в чистке от жира и грязи, которые накапливаются внутри. И убрать их вы можете с помощью обычных средств, которые найдутся у вас на кухне.

Если вы будете слишком долго пренебрегать чисткой вашей духовки, рано или поздно это приведет к тому, что она будет выделять неприятный запах каждый раз, когда вы будете ее включать. Это не только повлияет на аромат в доме, но и может испортить вкус ваших блюд.

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Как почистить свежий нагар и жир

Первое средство, которое вы можете использовать для эффективной очистки – это поваренная соль. Лучше пользоваться ею в случаях, когда загрязнения еще свежие, сразу же после того, как вы готовили блюдо. Во время нагревания соль также может разрыхлить жирный налет, и так вам будет проще его очистить потом.

Мыть духовку таким способом стоит еще до того, как она остынет; поэтому рассыпьте соль на деуц и оставьте его так на горячей плите на полчаса. После этого можете смело мыть духовку, но не забудьте в конце вытереть ее насухо.

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Если же духовка уже остыла, включите ее и нагрейте. Выключать ее нужно уже после того, как соль приобретет золотистый оттенок. После этого можно тщательно вымыть все поверхности духовки теплой водой.



Духовку нужно регулярно чистить и чиститьчистить / Фото Pexels

Еще одно средство для очистки, которое работает безотказно – это сода. Она подойдет для свежих загрязнений, и также эффективно будет удалять коричневый налет на жаростойком стекле – а с ним приходится иметь дело, вероятно, всем владельцам духовок!

Для очистки духовки содой, вам достаточно сделать пасту из соды и воды и нанести ее на стенки духовки. Оставьте пасту так на час и после этого помойте духовку и вытрите ее.

Многие хозяйки для очистки загрязнений в духовой печи используют также лимонный сок. Его также следует растворить в воде и нанести на загрязненные стенки духовки. Оставьте на 40 – 60 минут, а после этого протрите. Для застарелого же налета нужно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде.