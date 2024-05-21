Буде блищати і пахнути свіжістю: найпростіший спосіб помити духовку

Духовка, як і будь-яке інше місце у вашому домі, потребує чищення від жиру та бруду, які накопичуються всередині. І прибрати їх ви можете за допомогою звичайних засобів, які знайдуться у вас на кухні.

Якщо ви будете надто довго нехтувати чищенням вашої духовки, рано чи пізно це призведе до того, що вона буде виділяти неприємний запах кожного разу, коли ви будете її вмикати. Це не тільки вплине на аромат у оселі, але і може зіпсувати смак ваших страв.

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Як почистити свіжий нагар і жир

Перший засіб, який ви можете використати для ефективного очищення – це кухонна сіль. Краще користуватися нею у випадках, коли забруднення ще свіжі, відразу ж після того, як ви готували страву. Під час нагрівання сіль також може розпушити жирний наліт, і так вам буде простіше його очистити потім.

Мити духовку таким способом варто ще до того, як вона охолоне; тож розсипте сіль на деуц та залиште його так на гарячій плиті на пів години. Після цього можете сміливо мити духовку, але не забудьте в кінці витерти її насухо.

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Якщо ж духовка вже охолола, ввімкніть її та нагрійте. Вимикати її потрібно вже після того, як сіль набуде золотистого відтінку. Після цього можна ретельно вимити усі поверхні духовки теплою водою.



Духовку потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Ще один засіб для очищення, який працює безвідмовно – це сода. Вона підійде для свіжих забруднень, і також ефективно буде видаляти коричневий наліт на жаростійкому склі – а з ним доводиться мати справу, певно, усім власникам духовок!

Для очищення духовки содою, вам достатньо зробити пасту з соди та води та нанести її на стінки духовки. Залиште пасту так на годину і після цього помийте духовку і витріть її.

Чимало господинь для очищення забруднень у духовій печі використовують також лимонний сік. Його також варто розчинити у воді та нанести на забруднені стінки духовки. Залиште на 40 – 60 хвилин, а після цього протріть. Для застарілого ж нальоту потрібно використовувати лимонну кислоту, розчинену в воді.