Возможно, у вас на кухне как раз лежит старая ненужная никому кастрюля, которая загрязнена уже слишком сильно для того, чтобы ее использовать. Но удалить нагар и копоть с эмали может быть проще, чем вы думали.

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Чем отмыть эмалированную кастрюлю?

Когда вы хотите почистить посуду от нагара и копоти, вам нужно приготовить для этого специальное средство. К счастью, сделать его можно из продуктов, которые уже есть дома.

Вам понадобятся:

нашатырный спирт;

жидкое хозяйственное мыло;

сода.

Для того, чтобы приготовить средство для чистки, смешайте в емкости 4 ложки жидкого хозяйственного мыла и 2 ложки нашатырного спирта. После этого это средство вам нужно равномерно распределить по дну эмалированной посуды.



Кастрюлю можно легко помыть / Фото Pexels

Кастрюлю нужно сверху накрыть пакетом, чтобы нашатырный спирт не выветривался. После этого оставьте на полчаса, чтобы средство подействовало. Впоследствии нужно добавить немного соды на щетку и потереть ею дно, чтобы удалить нагар. Вы будете удивлены тем, насколько легко он будет отлипать от кастрюли.

Если на посуде остался желтый известковый налет, тогда вы можете попробовать удалить его щавелевой кислотой. Добавьте внутрь посуды одну ложку средства и залейте кипятком. Кислота очень мощная поэтому точно справится с любыми пятнами.