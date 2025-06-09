Забудете о разводах: как эффективно мыть окна летом

Летом хочется, чтобы окна были идеально чистыми без разводов, которые сильно виднеются на солнце. Чтобы они оставались чистыми в течение длительного времени, советуем воспользоваться несколькими действенными средствами.

Все хозяева хотят иметь чистые и опрятные окна, однако не всегда получается их держать в хорошем состоянии, потому что после мытья часто наблюдаются разводы, пишет 24 Канал.

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Специальные средства для мытья окон хорошо убирают грязь, но разводы все равно остаются, поэтому специалисты составили список действенных методов, которые порадуют вас результатом.

Как помыть окна без разводов

Для того, чтобы на окнах не оставалось разводов, рекомендовано их мыть в безветренную и облачную погоду. Когда на улице будет греть солнце, то моющее средство начнет быстро высыхать и образуются разводы.

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Чистить окна можно обычным средством, который предназначен для их мытья. Впрочем, можно воспользоваться и народными методами для тех, кто не хочет использовать химию.

Крахмал

Со стеклянными поверхностями прекрасно справляется крахмал. Вещество способно ошеломить результатом без разводов. Для создания раствора, нужно 0,5 литров воды развести с 50 граммами картофельного крахмала. Этим средством можете начинать обработку стекла. После того, как протрете тряпкой окна, пройдитесь еще дополнительно бумажной салфеткой сверху.



Советы, которые спасут окна от разводов / Фото Pexels

Лимон

В стакане воды разведите 50 миллиграммов лимонного сока и с помощью пульверизатора нанесите раствор на стекло. После того, как окна высохнут, протрите их чистой и сухой тряпкой.

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Нашатырный спирт

От разводов на окнах хорошо помогает нашатырный спирт. В стакан воды надо добавить несколько капель средства, перелить раствор в распылитель и нанести на стекло. Далее надо только вытереть все тряпкой насухо. Этот метод помогает, но требует еще открытия окон. Нашатырный спирт имеет едкий запах, который надо вывести.