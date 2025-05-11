Совет на миллион: как помыть окна от разводов и отпугнуть пауков

Каждая хозяйка встречалась с проблемой разводов на окнах или зеркалах. Иногда действительно трудно найти выход в такой ситуации, потому что даже специальные средства не всегда помогают. Впрочем, есть один действенный лайхфак, который все же стоит применить.

Специалисты советуют мыть окна в серую погоду, поскольку мытье окон в солнечный день приводит к тому, что разводы становятся очень заметными, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Шантель Милы.

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Как вымыть окна от разводов

Очень часто возле окон можно заметить паутину и пауков. Для того, чтобы от них избавиться, надо создать средство, которое идеально вымоет окна да еще и отгонит из комнат незваных гостей.

Для средства нужно 4 ложки воды смешать с двумя чашками уксуса, четвертью чашки средства для мытья посуды и добавить несколько капель масла перечной мяты. Эта смесь прекрасно удаляет грязь и жир с окон и настолько прекрасно вымывает окна, что не оставляет после себя разводов. Нанесите жидкость на губку и протрите ею окна.

К слову, часто приходится бороться не только с муравьями. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

Однако, если дома проживает собака или кошка, то от мятного масла надо отказаться, поскольку на домашних любимцев запах довольно плохо действует.



Мытье окон может отогнать пауков / Фото Pexels

Масло нужно только для того, чтобы отпугнуть пауков. Если же их в вашем доме нет, тогда его добавлять не стоит. Но в случае, если пауки часто плетут паутину дома, то для того, чтобы их отпугнуть, в воду можно добавлять масло цитрусовых, лаванды, чайного дерева, корицы или розы.

Чтобы окна блестели и имели удивительный эффект, этой смесью их достаточно мыть раз в неделю.