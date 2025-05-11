В летнее время насекомые могут даже атаковать дома, особенно в дни дождей, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Шантель Милы.

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Как избавиться от муравьев

Иностранный блогер рассказала, что есть один лайфхак, который действительно помогает отпугивать муравьев. Для этого вам понадобится обычный кофе. Гуща от кофе работает на муравьях как яд, поскольку содержит соединения, которые для насекомых вредны.

Кофейная гуща содержит такие соединения, как кофеин и дитерпены, которые могут действовать как природный инсектицид. Они имеют сильный запах, но становятся еще сильнее во время сжигания.



Советы, которые помогут вывести муравьев / Фото Pexels

Сильный, мощный запах, который выделяется после приготовления кофе – отпугивает вредителей. Кроме того, запах кофе маскирует запахи, которые привлекают насекомых, поэтому они даже не будут приближаться к дому.

Для того, чтобы точно быть убежденными в том, что насекомые не приблизятся к дому, советуем рассыпать кофейную гущу в дверных проемах или на подоконниках. По желанию, можно сделать кофейный спрей. Для этого кофейную гущу надо смешать с водой. Она получится ароматизированной, поэтому запахом будет отталкивать муравьев.

К слову, часто приходится бороться не только с муравьями. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

А еще рассыпанная кофейная гуща может дезориентировать муравьев в пространстве, поэтому они непременно покинут место вашего дома.