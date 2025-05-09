Появление крыс в саду вызывает беспокойство у многих садоводов, ведь они не только уничтожают растения, подкапывая корни, но и могут распространять болезни, сообщает 24 Канал. К счастью, есть несколько полностью натуральных способов, которые помогут с ними справиться.

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Какие запахи отпугивают крыс?

Один из лучших народных способов удержать крыс как можно дальше от вашего сада – это использовать различные эфирные масла, имеющие сильные ароматы растений. Это может естественным образом отпугнуть многих грызунов.

Например, запах перечной мяты сильно повлияет на обоняние крыс, поэтому лучший способ ее использования – это смешать несколько капель масла с водой в бутылке и разбрызгать раствор по тем участкам сада, где, как вы подозреваете, могут быть крысы.

Также эффективным природным методом отпугивания грызунов является и цитронелла – она поможет избавиться не только от крыс, но и комаров на участке. Ее лимонный аромат дезориентирует грызунов и маскирует их следы. Кстати, чередование разных масел может быть более эффективным, чем постоянное использование одного.



Некоторые запахи отпугивают крыс / Фото Pexels

Что посадить на огороде, чтобы не было крыс?

Если вы не хотите разбрызгивать по огороду и саду эфирные масла, тогда можно воспользоваться даже более простым способом и посадить на огороде несколько растений, которые являются естественными репеллентами и могут отогнать крыс.

К слову, часто огородникам на участке приходится бороться не только с крысами. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

Конечно же, лучшим растением для этого будет мята – ее пряности для вредителей отталкивающие, и они изо всех сил будут пытаться их избегать. Поэтому по периметру участка можно высадить несколько кустиков. К тому же мята может быть впоследствии полезной и в кулинарии.

Но это далеко не единственное растение, отпугивающее крыс. Также можно смело высаживать на грядках нарциссы, лаванду, розмарин, лук и чеснок – эти культуры не только неприятно пахнут для грызунов, но и имеют немало применений в медицине и кулинарии.

Еще один неожиданный цветок, который может удержать вредителей на расстоянии – это бархатцы. Их советуют посадить в междурядья овощных грядок, ведь сильный аромат растений может перейти на овощи, и тогда крысы даже не подойдут к ним.