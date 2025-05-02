Голубь – это птица, которую чрезвычайно легко заметить в городе, и поэтому большинство людей даже не удивляются, когда голуби садятся им на подоконник, сообщает 24 Канал. Впрочем, все же с этими птицами связано немало примет.

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Что означает голубь на окне?

Предки верили, что голубь за окном может быть мощным предсказанием, и приписывали ему совершенно разные предсказания. Например, некоторые люди были убеждены, что голубь на подоконнике – это к положительным изменениям в жизни, а также – к повышению на работе.

Кроме того, считалось, что незамужняя женщина, которой на подоконник сел голубь, вскоре выйдет замуж. Особенно хорошей приметой был белый голубь – он означал, что брак будет гармоничным, и в нем всегда будет царить любовь.

А вот если на окно села парочка голубей, тогда точно стоит ждать встречи с любимым человеком, или же не то, что вскоре удастся найти любовь. Иногда, впрочем, случается и так, что голубь не садится на подоконник, а только наблюдает за окном. Предки верили, что это знак, будто за жителями дома наблюдает ангел-хранитель, что убережет от различных бед.



Голубь может предвещать счастье / Фото Pexels

Впрочем, не все приметы, связанные с голубем, были положительными. Например, верили, что если увидите на подоконнике только голубиное перо – тогда стоит ожидать в будущем неприятностей и беды. А если вы открыли окно, и это перо попало в дом – тогда это может предвещать болезнь.

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Также плохим знаком считалось, если голубь бьется в окно. Особенно негативным сигналом считалось, если птица ударилась о стекло и поранилась, или же оконное стекло треснуло – тогда это к большому несчастью.

Впрочем, многие люди не любят, когда возле их дома поселяются голуби – ведь они шумят и оставляют помет. И ранее мы уже рассказывали, как избавиться от птиц возле дома.

Если же к вам на подоконник присел голубь с подбитым крылом, тогда стоит готовиться к жизненным испытаниям. А другие верили, что больная птица также предвещает болезнь человеку, на окно которого она села.