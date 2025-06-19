Знают единицы: как помыть окна за решеткой без трудностей

Мытье окон – задача не из приятных, но когда они еще и за металлическими решетками, оно становится настоящим вызовом. Однако вымыть окна даже за решеткой возможно, если знать несколько проверенных способов.

Всеми секретами с хозяйками поделится 24 Канал.

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Как помыть окна за решеткой

Для этого вам понадобятся особые "помощники":

Телескопическая швабра для окон с мягкой микрофиброй или резиновым скребком;

Бутылка с распылителем – удобно разбрызгивать средство через прутья;

Средство для мытья окон (готовое или домашнее: например, вода + уксус/лимонный сок);

Мягкие салфетки или тряпки из микрофибры.

Шаг 1. Предварительная очистка

Пройдитесь щеткой или пылесосом с узкой насадкой по окну и решетке, чтобы убрать пыль, паутину и сухой мусор.

Шаг 2. Увлажнение

Распылите моющее средство через решетку. Если распылитель не проходит, воспользуйтесь шваброй с губкой на длинной ручке.

Шаг 3. Мытье

Протирайте стекло шваброй в направлении сверху вниз. Если конструкция решетки позволяет – мойте окно изнутри и снаружи.



Как правильно мыть окна / Фото Unsplash

Шаг 4. Удаление остатков

Сухой частью швабры или салфеткой из микрофибры удалите остатки воды, чтобы избежать разводов.

Шаг 5. Протирание решетки

Пока все еще мокрое – не забудьте пройтись влажной тряпкой по самой решетке. На ней тоже скапливается пыль и жир.

Если окно небольшое, используйте кухонную лопатку с мягкой салфеткой, примотанной скотчем – идеально проходит между прутьями. В для узких щелей подойдет губка на палочке или старая зубная щетка.

Важно!!! Ни в коем случае не лезьте через окно ради "лучшего угла" – это опасно. Также не используйте абразивные средства, ведь ими можно повредить стекло или поцарапать решетку.

Мытье окон за решеткой – задача не из легких, но вполне возможная. Главное – вооружиться терпением, правильными инструментами и немножко смекалкой. И даже через решетку свет после уборки будет казаться ярче.