Знають одиниці: як помити вікна за решіткою без труднощів

Миття вікон – завдання не з приємних, але коли вони ще й за металевими решітками, воно стає справжнім викликом. Однак вимити вікна навіть за решіткою можливо, якщо знати кілька перевірених способів.

Всіма секретами з господинями поділиться 24 Канал.

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Як помити вікна за решіткою

Для цього вам знадобляться особливі "помічники":

Телескопічна швабра для вікон з м'якою мікрофіброю або гумовим скребком;

Пляшка з розпилювачем – зручно розбризкувати засіб через прути;

Засіб для миття вікон (готовий або домашній: наприклад, вода + оцет/лимонний сік);

М'які серветки або ганчірки з мікрофібри.

Крок 1. Попереднє очищення

Пройдіться щіткою або пилососом із вузькою насадкою по вікну та решітці, щоб прибрати пил, павутину та сухе сміття.

Крок 2. Зволоження

Розпиліть миючий засіб через решітку. Якщо розпилювач не проходить, скористайтесь шваброю з губкою на довгій ручці.

Крок 3. Миття

Протирайте скло шваброю в напрямку зверху вниз. Якщо конструкція решітки дозволяє – мийте вікно зсередини та зовні.



Як правильно мити вікна / Фото Unsplash

Крок 4. Видалення залишків

Сухою частиною швабри або серветкою з мікрофібри видаліть залишки води, щоб уникнути розводів.

Крок 5. Протирання решітки

Поки все ще мокре – не забудьте пройтися вологою ганчіркою по самій решітці. На ній теж накопичується пил і жир.

Якщо вікно невелике, використовуйте кухонну лопатку з м'якою серветкою, примотаною скотчем – ідеально проходить між прутами. В для вузьких щілин підійде губка на паличці або стара зубна щітка.

Важливо! Ні в якому разі не лізьте через вікно заради "кращого кута" – це небезпечно. Також не використовуйте абразивні засоби, адже ними можна пошкодити скло або поцарапати решітку.

Миття вікон за решіткою – завдання не з легких, але цілком можливе. Головне – озброїтися терпінням, правильними інструментами й трошки кмітливістю. І навіть через решітку світло після прибирання здаватиметься яскравішим.