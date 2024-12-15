Как отмыть стекло до блеска: советы, которые могут удивить

В ванной комнате есть немало стеклянных полочек, двери духовой или само зеркало, которое быстро загрязняется и делает стекло тусклым. Убрать разводы можно благодаря специальными средствами, но специалисты рассказали о простых способах.

Чтобы ванная комната была опрятной, время от времени очищайте стеклянные поверхности от налета, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Читайте также Как постирать одежду без порошка: блогер рассказала интересный лайфхак

Душевые дверцы и полочки стоит чистить после каждого использования. Если же это займет много времени, тогда надо делать глубокую очистку еженедельно. Можно просто протереть тряпкой с водой или быстрым распылением средства для чистки душевых кабин.

Но если у вас нет специальных средств, тогда можно воспользоваться домашними методами, которые прекрасно уберут весь налет со стеклянных поверхностей от воды и шампуня.

Уксус

Уксусная кислота расщепляет мыльный налет. Уксус надо смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1 и добавить четверть чайной ложки жидкости для мытья посуды. Распылите средство на стекло, подождите 5 минут, а потом пройдитесь сверху абразивной губкой. Можно дополнительно вытереть его насухо полотенцем из микрофибры без ворса.



Стеклянные поверхности можно легко отмыть / Фото Pexels

Лимонный сок

Эффективным средством для чистки стеклянных душевых дверей является лимонный сок. В нем содержится кислота, которая справится с ежедневной очисткой. В пульверизаторе надо смешать сок с водой в одинаковых пропорциях и добавить четверть чайной ложки жидкости для мытья посуды. Раствор распылите и протрите стекло неабразивной губкой, затем смойте водой и вытрите стекло полотенцем из микрофибры.

Бытовой аммиак бытовой аммиак

Налет с душевых дверок можно убрать бытовым аммиаком. В 1 литре воды надо размешать столовую ложку бытового аммиака, опрыскать пятна и подождать 5 минут, потереть неабразивной губкой. После этого промойте водой и высушите салфеткой из микрофибры.