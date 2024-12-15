Як відмити скло до блиску: поради, які можуть здивувати

У ванній кімнаті є чимало скляних поличок, двері духової чи саме дзеркало, яке швидко забруднюється й робить скло тьмяним. Прибрати розводи можна завдяки спеціальними засобами, але фахівці розповіли про прості способи.

Щоб ванна кімната була охайною, час від часу очищуйте скляні поверхні від нальоту, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Душові дверцята й полички варто чистити після кожного використання. Якщо ж це займе багато часу, тоді треба робити глибоке очищення щотижня. Можна просто протерти ганчіркою з водою або швидким розпиленням засобу для чищення душових кабін.

Та якщо у вас немає спеціальних засобів, тоді можна скористатися домашніми методами, які чудово приберуть увесь наліт зі скляних поверхонь від води та шампуню.

Оцет

Оцтова кислота розщеплює мильний наліт. Оцет треба змішати з дистильованою водою в пропорції 1:1 та додати четвертину чайної ложки рідини для миття посуду. Розпиліть засіб на скло, зачекайте 5 хвилин, а тоді пройдіться зверху абразивною губкою. Можна додатково витерти його насухо рушником з мікрофібри без ворсу.



Скляні поверхні можна легко відмити / Фото Pexels

Лимонний сік

Ефективним засобом для чищення скляних душових дверей є лимонний сік. У ньому міститься кислота, яка справиться зі щоденним очищенням. У пульверизаторі треба змішати сік з водою в однакових пропорціях й додати четвертину чайної ложки рідини для миття посуду. Розчин розпиліть й протріть скло неабразивною губкою, тоді змийте водою й витріть скло рушником з мікрофібри.

Побутовий аміак

Наліт з душових дверцят можна прибрати побутовим аміаком. В 1 літрі води треба розмішати столову ложку побутового аміаку, обприскати плями й зачекати 5 хвилин, потерши неабразивною губкою. Після цього промийте водою й висушіть серветкою з мікрофібри.