5 признаков того, что в вашем доме жесткая вода: обратите на них внимание

Жесткая вода в доме иногда может стать настоящей проблемой: она плохо влияет и на кожу, и на ваши волосы. Кроме того, она может навредить даже технике.

Возможно, вы об этом не знали, и жесткая вода в доме может быть причиной большого количества проблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, не все знают, как определить, действительно ли вода из крана жесткая.

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Мыльная пена

Вероятно, это наиболее очевидный признак жесткой воды. Если на вашей ванной после мытья остается мыльная пена, а стеклянная посуда выглядит мутной – это четкий знак. Дело в том, что жесткая вода оставляет известковые отложения в душе или ванной, а также на смесителях и на раковине. Наличие белых пылевых остатков у лейки или слива – это признак, что у вас дома жесткая вода.

Остатки на коже и волосах

Жесткая вода может также оставлять пленку на волосах и коже. И если после мытья вам кажется, что руки стали немного сухими и меловыми, или же что волосы не становятся полностью чистыми после мытья шампунем, тогда вы можете иметь дело с жесткой водой.

Жесткое белье

Если после стирки ваше белье не становится мягким, а как будто только жестче – проблема также в воде. Это случается из-за минеральных отложений, остающихся на одежде после стирки.



Жесткое белье может повлиять на стирку / Фото Pexels

Необычные запахи и вкусы

Вода, как известно, не пахнет и не имеет вкуса. Но если вы имеете дело с жесткой водой, во рту может оставаться странный или металлический привкус. Жесткая вода не опасна для здоровья, но многим людям не нравится ее вкус.

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Неисправные трубы и приборы

После длительного времени жесткая вода может также негативно повлиять на вашу сантехнику, водонагреватель и трубы. Итак, если вам приходится сталкиваться с тем, что ваши приборы выключаются или не работают, как следует, или трубы постоянно забиваются, это также может быть следствием жесткой воды.