5 ознак того, що у вашому домі жорстка вода: зверніть на них увагу

Жорстка вода в домі іноді може стати справжньою проблемою: вона погано впливає і на шкіру, і на ваше волосся. Окрім того, вона може нашкодити навіть техніці.

Можливо, ви про це не знали, та жорстка вода у домі може бути причиною великої кількості проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, не всі знають, як визначити, чи справді вода з крана жорстка.

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Мильна піна

Певно, це найбільш очевидна ознака жорсткої води. Якщо на вашій ванній після миття залишається мильна піна, а скляний посуд виглядає каламутним – це чіткий знак. Річ у тому, що жорстка вода залишає вапняні відкладення у душі чи ванній, а також на змішувачах і на раковині. Наявність білих пилових залишків біля лійки чи зливу – це ознака, що у вас вдома жорстка вода.

Залишки на шкірі та волоссі

Жорстка вода може також залишати плівку на волоссі та шкірі. І якщо після миття вам здається, що руки стали трохи сухими та крейдовими, або ж що волосся не стає повністю чистим після миття шампунем, тоді ви можете мати справу із жорсткою водою.

Жорстка білизна

Якщо після прання ваша білизна не стає м'якенькою, а наче тільки жорсткішає – проблема також у воді. Це трапляється через мінеральні відкладення, що залишаються на одязі після прання.



Жорстка білизна може вплинути на прання / Фото Pexels

Незвичайні запахи та смаки

Вода, як відомо, не пахне та не має смаку. Але якщо ви маєте справу із жорсткою водою, у роті може залишатися дивний чи металічний присмак. Жорстка вода не є небезпечною для здоров'я, але багатьом людям не подобається її смак.

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Несправні труби та прилади

Після тривалого часу жорстка вода може також негативно вплинути на вашу сантехніку, водонагрівач та труби. Отже, якщо вам доводиться стикатися з тим, що ваші прилади вимикаються чи не працюють, як слід, або ж труби постійно забиваються, це також може бути наслідком жорсткої води.