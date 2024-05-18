Не бойтесь просить повышения у руководителя: 3 совета, как это правильно сделать

У каждого из нас наступает момент, когда заработной платы не совсем хватает на полноценную жизнь. На это влияет рост инфляции, повышенная стоимость жилья, коммунальных услуг, цен на еду и т.д. Если вы до сих пор боитесь попросить повышение у руководителя, то делимся несколькими советами, как это грамотно сделать.

Эксперт Молли Дайер дала несколько ключевых советов, которые помогут без колебаний обратиться к руководителю и попросить повышение зарплаты.

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Личный разговор

Если есть возможность, попросите руководителя о встрече с глазу на глаз. Сообщение их может застать врасплох или не в удачное время, а еще даст им возможность привести несколько возражений.

Разговор поможет вам четче выразить свою аргументацию по повышению зарплаты и подробнее объяснить, почему именно вам стоит поднять ставку.



Подготовьте аргументы, почему именно вам должны повысить зарплату / Фото Pexels

Покажите свой рост

Большинство компаний отмечают то, что у компании нет денег, поэтому стоит продемонстрировать свои знания, которые потенциально могут принести деньги бизнесу.

"Запланируйте встречу со своим руководителем, чтобы рассмотреть бизнес-кейс. В идеале вы должны доказать им, почему имеете право на повышение зарплаты, с имеющимися примерами своей работы"", – отметила эксперт.

К примерам может войти план личного развития, который показывает насколько выросли ваши навыки и определение задач, которые вы выполняете. Также вспомните будущие результаты, расскажите о ваших целях и действиях, которые планируете сделать, чтобы способствовать развитию бизнеса.

Сравните зарплату

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Посмотрите на сайтах, как оплачивается работа, которую вы делаете в вашем регионе. Город играет важную роль. К примеру, в столице платят гораздо больше, чем в других городах из-за высокой стоимости жизни.

"Если вы можете продемонстрировать, что другие работодатели существенно увеличивают плату за ту же работу, которую вы выполняете, тогда у вас будут весомые аргументы для повышения зарплаты, поскольку бизнес не захочет отдавать вас другим предприятиям", – заявила Молли Дайер.

В общем вы должны быть четко уверены в своих знаниях и том, что действительно приносите пользу компании. Отбросьте робость и без колебаний решитесь попросить большую зарплату, поскольку в современном мире это вполне нормально требовать достойную оплату труда за работу, которую вы хорошо выполняете.