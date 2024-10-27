Проще простого: вот как почистить коврик из ванной, чтобы стал как новый
Источник:"Чистота"
Ванная комната – это место, где скапливается достаточно много различных бактерий и влажности. И коврик – это та поверхность, на которую нужно обращать особое внимание.
Коврик в ванной комнате – это место, где хранится больше бактерий, чем вы, вероятно, представляли. И для того, чтобы справиться с загрязнениями, нужно разобраться, как чистить различные виды ковриков, пишет "Чистота".
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Можно ли бросать резиновые коврики в стиральной машинке?
Сначала нужно разобраться с тем, какие бывают виды ковриков. В магазинах можно найти множество различных: и резиновые, и кожаные, и даже деревянные. Но когда говорится о практичности, наиболее удобными в использовании являются все же резиновые или тканевые. И ответ на вопрос, можно ли их стирать, чрезвычайно прост: можно и нужно!
Бросать в стиральную машинку можно, если говорится о резиновых или силиконовых ковриках. Вот несколько преимуществ от регулярной стирки ковриков из ванной:
- воздух становится лучшего качества;
- в коврике будет меньше бактерий;
- он будет служить дольше.
С каждым днем любой материал имеет свойство загрязняться, особенно в случае, если коврик белый или светлый. Поэтому регулярная очистка – это то, что вам нужно для того, чтобы избежать желтизны и других грязных пятен.
Коврик для ванной легко постирать / Фото Pexels
Как правильно стирать коврик
Для того, чтобы правильно постирать коврик, сначала нужно посмотреть на этикетку по уходу, если такая есть. Обычно там указано, как правильно его стирать и какую температуру лучше всего использовать. Так вы также поймете, из какого материала изготовлен коврик.
Резиновые ковры можно постирать в машинке, но если времени и возможности нет, можно воспользоваться ручной стиркой. Для этого нужно миску наполнить теплой водой и потереть коврик мягкой мочалкой с мылом. Смойте средство водой и вытрите насухо.
Оставьте высохнуть и только после этого возвращайте на пол. Тереть интенсивно материал нет необходимости, ведь это может испортить его.
Тканевые коврики нужно стирать при максимальной температуре в 60 градусов. Перед чисткой его нужно пропылесосить, а если нужно – еще и оставить отмокать с отбеливателем.