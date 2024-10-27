Простіше простого: ось як почистити килимок з ванної, щоб став як новий

Ванна кімната – це місце, де накопичується досить багато різних бактерій та вологості. І килимок – це та поверхня, на яку потрібно звертати особливу увагу.

Килимок у ванній кімнаті – це місце, де зберігається більше бактерій, ніж ви, певно, уявляли. І для того, аби впоратися із забрудненнями, потрібно розібратися, як чистити різні види килимків, пише "Чистота".

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Чи можна кидати гумові килимки у пральній машинці?

Спершу потрібно розібратися з тим, які бувають види килимків. У магазинах можна знайти безліч різних: і гумові, і шкіряні, і навіть дерев'яні. Та коли мовиться про практичність, найбільш зручними у використанні є все ж гумові чи тканинні. І відповідь на питання, чи можна їх прати, надзвичайно проста: можна і потрібно!

Кидати у пральну машинку також можна, якщо мовиться про гумові чи силіконові килимки. Ось кілька переваг від регулярного прання килимків з ванної:

повітря стає кращої якості;

у килимку буде менше бактерій;

він служитиме довше.

З кожним днем будь-який матеріал має властивість забруднюватися, особливо у випадку, якщо килимок білий чи світлий. Тож регулярне очищення – це те, що вам потрібно для того, аби уникнути жовтизни та інших брудних плям.



Килимок для ванної легко випрати / Фото Pexels

Як правильно прати килимок

Для того, щоб правильно випрати килимок, спершу потрібно подивитися на етикетку з догляду, якщо така є. Зазвичай там зазначено, як правильно його прати і яку температуру найкраще використати. Так ви також зрозумієте, з якого матеріалу виготовлено килимок.

Гумові килими можна випрати в машинці, але якщо часу і можливості немає, можна скористатися ручним пранням. Для цього потрібно миску наповнити теплою водою та потерти килимок м'якою мочалкою з милом. Змийте засіб водою та витріть насухо.

Залиште висохнути і тільки після цього повертайте на підлогу. Терти інтенсивно матеріал немає потреби, адже це може зіпсувати його.

Тканинні килимки потрібно прати за максимальної температури у 60 градусів. Перед чищенням його потрібно пропилососити, а якщо потрібно – ще й залишити відмокати з відбілювачем.