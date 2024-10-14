Речі у спальні можуть особливо сильно впливати на енергетику у домі, адже саме це місце заряджене на спокій і відпочинок. І Поради 24 підібрали кілька речей, які можуть бути особливо корисними у спальні.

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Картини

Найкраще повішати на стіну спальні картину – це символ удачі та достатку. Але потрібно уважно пригледітися до того, що на ній зображено. Найкраще для спальні підійдуть пейзажі, або ж зображення того, чого ви прагнете чи чим надихаєтеся.

Втім, уважно слідкуйте за тим, щоб на одній стіні не опинилося більше, ніж 3 зображення. Якщо ви зосередилися на картинах, тоді інші картини вішати не варто, адже ви можете обтяжити інтер'єр зайвими предметами.

Ловець снів

Цей талісман може допомогти уникнути кошмарів та відігнати злих духів від дому. Дуже часто його вішають на двері чи на стіну, але це велика помилка. Стежте за тим, аби ловець снів міг вільно обертатися, адже саме так він перекриває шлях до духів.



Ловець снів може бути дуже корисним/ Фото Pexels

Гірський кришталь

Гірський кришталь – це матеріал, що володіє сильною енергетикою та може привернути до будинку щастя та достаток. Але головна сила його полягає не стільки у тяжінні до багатства, скільки у його збереженні.

Найкраще розташувати предмет з кришталю на підвіконні – сонячне світло може підсилити його властивості.

Чашка з водою

Про енергетичні властивості звичайної води відомо вже давно. Вважається, що вона може сприймати й зберігати інформацію, у тому числі й залучати багатство у дім та зберігати удачу та хорошу енергію.

Цвях

Так, може здатися дивним тримати у спальні цвях, але насправді цей звичайний предмет має досить велике символічне значення. Він може залучати у дім щастя та достаток, а також виконувати роль талісмана, аби захистити дім від заздрісників.