Как легко отстирать школьный и туристический рюкзак: основные советы по чистке

Рюкзак – это важный предмет, который вы, вполне вероятно, не стираете достаточно часто. И для того, чтобы это сделать, нужно знать несколько простых правил, чтобы не испортить вещь.

Если вы не помните, когда в последний раз стирали свой рюкзак, возможно, уже пришло время это сделать. Но как именно? Можно ли просто забросить его в стиральную машину, или лучше избегать такой стирки?

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Основные советы по рюкзаку

Хороший рюкзак – независимо от того, или он школьный, городской или туристический, обычно является покупкой на долгие пока вперед. И для того, чтобы он не износился за множество сезонов, он, как и любая другая вещь, требует надлежащего ухода.

И первое, что вам нужно регулярно делать, кроме непосредственно стирки – это проветривание. Желательно проводить его после каждого использования: выворачивайте карманы, убедитесь, что в них не осталось еды или грязного костюма для занятий физкультурой.

Кроме того, вытряхивайте рюкзак и оставляйте открытым в сухом помещении или на открытом воздухе.

Кроме того, хранить рюкзак нужно в месте, которое хорошо проветривается и является сухим. Также старайтесь уберечь рюкзак от прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла – они могут привести к выцветанию цвета.

А что же насчет стирки? Проводить ее нужно регулярно и не реже, чем раз в год. Так вы сможете избавиться от грязи, пятен, неприятных запахов и тому подобное.



Стирать рюкзак нужно осторожно / Фото Pexels

Как стирать рюкзак в стиральной машине

Ответ на вопрос, можно ли стирать рюкзак в машинке прост – можно, если это указано на ярлыке вещи. Но перед запуском стиралки стоит все же прочитать рекомендации по уходу от производителя; обычно их указывают на этикетке.

Для того, чтобы постирать рюкзак безопасно, нужно выбрать программу для деликатных тканей или режим ручной стирки. По температуре, нужно выбрать такую, что не превышает 30 градусов. Не забудьте проверить, вытащили ли из рюкзака все перед стиркой. Также выверните его наизнанку, чтобы предотвратить порчу замков и металлических компонентов.

Как стирать рюкзак вручную

Если вы не хотите рисковать стиркой в стиральной машине, вы можете провести ее вручную. Это также не очень сложно: достаточно будет вывернуть карманы и вытряхнуть рюкзак. После этого замочите его теплой водой в тех местах, что больше всего контактируют с потом и грязью – обычно это спина, шлейки и поясной ремень.

Тряпкой или губкой осторожно потрите ткань с использованием моющего средства или пищевой соды. Сушить рюкзак нужно в месте, что хорошо проветривается, но не прямо на солнце.