Як легко відіпрати шкільний і туристичний рюкзак: основні поради з чищення

Рюкзак – це важливий предмет, який ви, цілком ймовірно, не перете достатньо часто. І для того, щоб це зробити, потрібно знати кілька простих правил, аби не зіпсувати річ.

Якщо ви не пам'ятаєте, коли в останнє прали свій рюкзак, можливо, вже настав час це зробити. Але як саме? Чи можна просто закинути його у пральну машину, чи краще уникати такого прання?

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Основні поради щодо рюкзака

Хороший рюкзак – незалежно від того, чи він шкільний, міський чи туристичний, зазвичай є покупкою на довгі поки вперед. Та для того, щоб він не зносився за безліч сезонів, він, як і будь-яка інша річ, потребує належного догляду.

І перше, що вам потрібно регулярно робити, окрім безпосередньо прання – це провітрювання. Бажано проводити його після кожного використання: вивертайте кишені, переконуйтеся, що у них не залишилося їжі чи брудного костюма для занять фізкультурою.

Окрім того, витрушуйте рюкзак та залишайте відкритим у сухому приміщенні чи на відкритому повітрі.

Окрім того, зберігати рюкзак потрібно у місці, яке добре провітрюється та є сухим. Також намагайтеся вберегти рюкзак від прямого впливу сонячних променів та джерел тепла – вони можуть призвести до вицвітання кольору.

А що ж щодо прання? Проводити його потрібно регулярно і не рідше, ніж раз на рік. Так ви зможете позбутися бруду, плям, неприємних запахів тощо.



Прати рюкзак потрібно обережно / Фото Pexels

Як прати рюкзак у пральній машині

Відповідь на питання, чи можна прати рюкзак у машинці проста – можна, якщо це вказано на ярлику речі. Та перед запуском пралки варто все ж прочитати рекомендації з догляду від виробника; зазвичай їх вказують на етикетці.

Для того, щоб випрати рюкзак безпечно, потрібно обрати програму для делікатних тканин чи режим ручного прання. Щодо температури, потрібно обрати таку, що не перевищує 30 градусів. Не забудьте перевірити, чи витягли з рюкзака усе перед пранням. Також виверніть його навиворіт, аби запобігти псуванню замків та металевих компонентів.

Як прати рюкзак вручну

Якщо ви не хочете ризикувати пранням у пральній машині, ви можете провести його вручну. Це також не дуже складно: достатньо буде вивернути кишені та витрусити рюкзак. Після цього замочіть його теплою водою у тих місцях, що найбільше контактують з потом та брудом – зазвичай це спина, шлейки та поясний ремінь.

Ганчіркою чи губкою обережно потріть тканину із використанням мийного засобу чи харчової соди. Сушити рюкзак потрібно у місці, що добре провітрюється, але не прямо на сонці.