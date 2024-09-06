Как отстирать траву с одежды и джинсов: лайфхаки, которые стали хитом

Хорошая погода еще продолжается, а это значит, что наши пикники на природе продолжаются. Довольно часто бывает, что по неосторожности наша одежда или джинсы могут испачкаться травой. Если же так произошло, то советуем воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

На самом деле отстирать траву с одежды можно, стоит только знать, как именно, чтобы не повредить ткани.

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Как отстирать траву с белой одежды

Не всегда отбеливатель подходит для белых тканей. Он имеет достаточно агрессивный состав, поэтому может оставить желтое пятно или испортить одежду. Вместо отбеливателя советуем воспользоваться перекисью водорода 3%.

Чтобы избавиться от пятна, надо смешать несколько капель нашатырного спирта с перекисью водорода. Смочите ватный диск в жидкости и осторожно обработайте пятно от краев к центру. Оставьте одежду на 15 минут, а тогда промойте пятно водой. Важно понимать, что перекись подходит только для удаления пятен белого цвета.

Как отстирать траву с цветной одежды

Если увидели пятно от травы на цветной одежде – сразу бросайте ее стирать, поскольку пигмент может впитаться в ткань. В противном случае можете воспользоваться пищевой солью.

В стакане воды растворите 2 столовые ложки поваренной соли, раствор процедите, а потом подождите, чтобы комочки осели на дно стакана. В этом растворе смочите ватный диск и обработайте загрязненное место. Оставьте на несколько часов и периодически смачивайте раствором пятно, чтобы оно не высыхало. После этого постирайте в машинке.



Трава отстирывается с цветной одежды / Фото Pexels

Как отстирать траву с джинсов

С джинсов сложнее всего вывести траву, впрочем возможно. Вам нужен только уксус и вода. Сначала намочите пятно водой, а дальше посыпьте его пищевой содой, а дальше полейте уксусом. После этого должна произойти химическая реакция. Подождите несколько минут, а затем промойте джинсы холодной водой.