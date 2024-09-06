Як відіпрати траву з одягу та джинсів: лайфхаки, які стали хітом

Гарна погода ще продовжується, а це означає, що наші пікніки на природі тривають. Досить часто буває, що через необережність наш одяг чи джинси можуть забруднитися травою. Якщо ж вже так сталося, то радимо скористатися кількома дієвими лайфхаками.

Насправді відіпрати траву з одягу можна, варто лише знати, як саме, аби не зашкодити тканині.

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Як відіпрати траву з білого одягу

Не завжди відбілювач підходить для білих тканин. Він має досить агресивний склад, тож може залишити жовту пляму чи зіпсувати одяг. Замість відбілювача радимо скористатися перекисом водню 3%.

Щоб позбутися плями, треба змішати кілька крапель нашатирного спирту з перекисом водню. Змочіть ватний диск у рідині та обережно обробіть пляму від країв до центру. Залишіть одяг на 15 хвилин, а тоді промийте пляму водою. Важливо розуміти, що перекис підходить лише для видалення плям білого кольору.

Як відіпрати траву з кольорового одягу

Якщо побачили пляму від трави на кольоровому одязі – одразу кидайте її прати, оскільки пігмент може увібратися в тканину. В іншому випадку можете скористатися харчовою сіллю.

У склянці води розчиніть 2 столові ложки кухонної солі, розчин процідіть, а тоді зачекайте, аби грудочки осіли на дно склянки. У цьому розчині змочіть ватний диск та обробіть забруднене місце. Залишіть на кілька годин і періодично змочуйте розчином пляму, щоб вона не висихала. Після цього виперіть в машинці.



Трава відпирається з кольорового одягу / Фото Pexels

Як відіпрати траву з джинсів

З джинсів найскладніше вивести траву, втім можливо. Вам потрібен лише оцет і вода. Спочатку намочіть пляму водою, а далі посипте її харчовою содою, а далі полийте оцтом. Після цього має відбутися хімічна реакція. Зачекайте кілька хвилин, а потім промийте джинси холодною водою.