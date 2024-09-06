Враження від навіть чудового готелю може зіпсувати навіть одна чужа волосина у ванні. Та бездоганна чистота – це саме те, що створює значну частину репутації готелю, і покоївки знають, як її підтримувати. Кілька їхніх технік, безумовно, можете запозичити й ви.

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Перш за все – ліжко

Ідеально застелене ліжко вже справляє враження чистої кімнати, тож за нього потрібно взятися перш за все. Переконайтеся, що простирадла та ковдра натягнуті, як струна – досягти цього можна за допомогою техніки госпітальних куточків.

Ось як це зробити:

розстеліть простирадло та заправте його під матрац спереду. Надлишки на кутках ліжка потрібно розтягнути в незаправлений бік на 90 градусів;

пальцем проведіть уявну лінію під кутом в 45 градусів до вертикального ребра матраца, а після цього складіть куточок по лінії та заправте обидва шари під матрац;

обов'язково розправте складки та повторіть дії з іншими куточками.

Важливо! Щоб на матраці не було провалів, раз на квартал їх перевертають і перекручують, і ви можете почати робити те саме.



Ліжко потрібно застеляти відразу ж / Фото Pexels

Використовуйте старі зубні щітки

В арсеналі будь-якої покоївки ви точно знайдете зубні щітки. Вони допомагають вичистити усі складні забруднення, прибрати волосся з раковини, іржу за краном тощо. Дуже часто враження від приміщення псують саме такі непомітні на перший погляд і начебто маленькі забруднення, тож їх потрібно позбутися. І це точно не займе так багато часу, як ви, можливо, побоюєтеся.

Не забувайте про очищення рушником

Можливо, ви про це не замислюєтеся, та пил збирається навіть на вертикальних поверхнях, і особливо на текстилі. Тож для того, аби позбутися пилу, що постійно літає кімнатою, потрібно щотижня протирати рушником штори, аби прибирати з них порошинки.

Правильно пилососьте

В дитинстві вас, скоріш за все, привчили пилососити з найдальшого кутка кімнати і до виходу, проте це не найкраща стратегія. Перш за все вам потрібно пройтися по усіх місцях, які є особливо забрудненими. І тільки після цього починайте пилососити, як звикли. Так ви пройдетеся по найбільш ходових місцях двічі, і вони будуть чистішими.

Використовуйте серветки з мікрофібри

Секрет ідеального прибирання пилу полягає у правильно підібраній ганчірці. Вам варто уникати використання поліестеру чи махрової тканини. Натомість користуйтеся мікрофіброю – вона буде найкращим варіантом, який може видалити майже увесь пил.

Ванну прибирайте останньою

Професійні покоївки завжди залишають ванну на самий кінець. Так ви зведете до мінімуму використання бактерій. Окрім того, вам потрібно користуватися раковиною під час всього прибирання, тож це має сенс очищати її останньою.

Не забувайте мити стіни у ванній

На них можна сміливо використовувати не тільки воду, але й мийні засоби. Обприскайте стіни та залиште їх так на кілька хвилин, а після цього якісно змийте водою.