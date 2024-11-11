Его выбрасывать нельзя: как повторно использовать старый грунт из вазонов

Опытные цветоводы знают, что для нормального роста растений время от времени их нужно пересаживать в новую почву. Но что делать со старой?

И при выращивании комнатных растений, и при выращивании рассады вам нужно использовать немало грунта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma. Но старую землю еще можно использовать, причем во много разных способов.

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Как использовать старую землю из вазонов?

Значительная часть экспертов убеждены, что использовать землю снова для выращивания и в контейнерах, и в вазонах не стоит – причем не только в квартире, но и на улице. Запрет существует из-за того, что есть риск распространения болезней и вредителей, и занесения их на новые растения.

Но это не значит, что землю нужно выбросить. Вот как вы можете ее использовать:

для улучшения структуры почвы на даче, в саду или на огороде;

как мульчу;

для наполнения биотуалета;

как сорбент для разлитых горюче-смазочных материалов.

Если же вы все же решили избавиться грунтосмеси, тогда лучше выбросить ее в парк или в лес. Ни в коем случае не стоит всыпать ее в канализацию и не использовать заново для того, чтобы сажать комнатные растения.



Смесь для растений можно использовать для компоста / Фото Pexels

Лучший способ переработки уже использованного торфяного грунта – это высыпать его в компостную кучу к остальным органическим отходам. Если процесс компостирования идет правильно, тогда температура внутри повышается до 70 градусов, а этого достаточно для уничтожения всех болезней, семян сорняков, вредителей и их яиц.

Так вы не только не выбросите почву, но и получите замечательный компост, который можно будет использовать для подкормки новых вазонов с цветами.