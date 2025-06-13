Позаботьтесь о домашнем любимце в жару: 6 советов, которые помогут от перегрева

Жаркая летняя пора для домашних любимцев может стать настоящим испытанием, поэтому о них надо позаботиться, особенно о кошках и собаках, которые имеют длинную шерсть.

Солнце, высокая температура и духота, плохо влияют не только на людей, но и домашних любимцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media.

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Мы можем помочь кошкам и собакам пережить изнурительный период. Есть несколько эффективных способов облегчить им жизнь, чтобы организм не испытал перегрева.

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Не гуляйте с собакой в обед

В жаркое время измените график прогулок так, чтобы выходить на прогулку утром или поздно вечером. Когда на улице высокая температура, то собаки чувствуют себя не очень хорошо, поэтому лучше на это время ограничить их в активных играх.

Следите за доступом воды

Позаботьтесь о том, чтобы у домашних любимцев всегда был доступ к свежей воде. Поставьте вместо одной – несколько мисок воды комнатной температуры. Нельзя давать собакам или кошкам очень холодную воду.



Лайфхаки, которые облегчат жизнь животных в жару / Фото Pexels

Приоткройте дверь

Не ограничивайте животным доступ в ванную комнату или кухню. В жаркое время на кафельном полу им лежать гораздо прохладнее, чем на других поверхностях.

Постелите влажное полотенце

Если вы надолго уходите из дома, то смочите полотенце в холодной воде и постелите его в качестве охлаждающей лежанки. В противном случае, помочь собакам и кошкам в жару можно благодаря смачиванию живота и лапок водой.

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Приобретите охлаждающий коврик

В магазинах продается специальный охлаждающий коврик. Он не требует подключения к розетке, поскольку наполнен хладагентом в виде геля, который длительное время сохраняет прохладу.

Не оставляйте животное в машине

В автомобиле температура воздуха повышается со скоростью один градус в минуту. За 10 минут она может стать очень высокой и опасной для животного, поэтому собаку или кошку рекомендуется взять с собой.