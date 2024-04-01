Серебро заблестит: как его почистить, чтобы не повредить украшения

Серебряные украшения и столовые приборы со временем могут потерять блеск или даже почернеть. И это потускнение появляется из-за реакции между металлом и серой в воздухе.

На самом деле серебряные изделия реагируют в воздухе не только с серой. На самом деле на них могут влиять даже духи, косметика, крем для рук, кожные масла и лаки для волос. И, к счастью, вы можете легко отполировать свои украшения без лишних усилий.

Интересно Лучшее удобрение для роз: они зацветут пышно и быстро

Фольга и средство для стирки

Этот прием идеально подойдет для того, чтобы слегка отполировать потускневшие серебряные изделия – например, посуду. Вам нужно выстелить миску фольгой и залить горячей водой. Добавьте в нее ложку жидкого стирального порошка и хорошо все перемешайте. После этого вы можете опустить предметы из серебра внутрь и оставить их так на минуту. После этого достаньте изделия щипцами и промойте теплой водой.

Не забудьте хорошо просушить предметы.



Серебро можно легко почистить / Фото Pexels

Фольга и сода

Вот это – один из лучших и наиболее действенных способов почистить серебряные украшения в домашних условиях. Кроме того, сода точно найдется на любой кухне, как и кусок фольги.

Алюминиево-содовая ванна может быть очень полезной, когда вам нужно почистить несколько предметов одновременно, или когда предметы достаточно большие – например посуда и подсвечники. Выстелите дно керамической или стеклянной миски фольгой. Никогда не используйте металлическую кастрюлю, чтобы избежать нежелательных химических реакций.

Также возьмите несколько ложек соды и высыпьте их в миску и залейте водой. Доведите смесь до кипения и положите серебро внутрь на 15 секунд. После этого выньте серебро щипцами и оставьте его на бумажном полотенце, пока он не просушится.