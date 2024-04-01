Срібло заблищить: як його почистити, щоб не пошкодити прикраси

Срібні прикраси та столові прибори із часом можуть втратити блиск чи навіть почорніти. І це потьмяніння з'являється через реакцію між металом та сіркою у повітрі.

Насправді срібні вироби реагують в повітрі не тільки із сіркою. Насправді на них можуть впливати навіть духи, косметика, крем для рук, шкірні олії та лаки для волосся. Та, на щастя, ви можете легко відполірувати свої прикраси без зайвих зусиль.

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Фольга та засіб для прання

Цей прийом ідеально підійде для того, щоб злегка відполірувати потьмянілі срібні вироби – наприклад, посуд. Вам потрібно вистелити миску фольгою та залити гарячою водою. Додайте у неї ложку рідкого прального порошку та добре все перемішайте. Після цього ви можете опустити предмети зі срібла всередину та залишити їх так на хвилину. Після цього дістаньте вироби щипцями та промийте теплою водою.

Не забудьте добре просушити предмети.



Срібло можна легко почистити / Фото Pexels

Фольга та сода

Ось це – один із найкращих та найбільш дієвих способів почистити срібні прикраси у домашніх умовах. Окрім того, сода точно знайдеться на будь-якій кухні, як і шматок фольги.

Алюмінієво-содова ванна може бути дуже корисною, коли вам потрібно почистити кілька предметів водночас, або коли предмети досить великі – як-от посуд та свічники. Вистеліть дно керамічної чи скляної миски фольгою. Ніколи не використовуйте металеву каструлю, щоб уникнути небажаних хімічних реакцій.

Також візьміть кілька ложок соди та висипте їх у миску та залийте водою. Доведіть суміш до кипіння та покладіть срібло всередину на 15 секунд. Після цього вийміть срібло щипцями та залиште його на паперовому рушнику, поки він не просушиться.