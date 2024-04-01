До і під час цвітіння трояндам потрібна постійна правильна підгодівля. І для цього потрібно підібрати хороші добрива та правильну їх кількість – тоді ви отримаєте не тільки багато бутонів, але і помітите, що вони не зникатимуть із кущів протягом цілого сезону.

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Мінеральні добрива

Коли троянди тільки починають цвісти, потрібно братися за повноцінну підгодівлю. Тож внесенням мінеральних добрив із початку червня потрібно займатися кожні 10 днів. Для цього ви можете чергувати органічні добрива із мінеральними, і тоді точно отримаєте приємний і привабливий результат.

Чимало садівників вважають вдалим вибором калійно-фосфорні сполуки. Для того, щоб підготувати такий розчин, вам потрібно змішати 10 грамів селітри, суперфосфату та сульфату калію та розвести цю суміш у 10 літрах води.

Калій буде особливо потрібний трояндам у період бутонізації та цвітіння, адже цей елемент відповідає за загальний стан рослини. Натомість фосфор може зміцнити кореневу систему та забезпечує кращу якість цвітіння. Втім, ви можете використовувати для підживлення і інші елементи – наприклад, марганець, завдяки якому забарвлення квітів буде більш яскравим. Також ви можете використовувати залізо і бор – тоді рослини будуть менш схильними до різноманітних захворювань.



Добрива дуже важливі для троянд / Фото Pexels

Попіл та курячий послід

Відразу після того, як ви підживите троянди мінеральними добривами, потрібно також полити кущі і настоєм коров'яку, що розводиться у пропорції 1:10, або ж курячого посліду (1:20). Також ви можете використовувати трави.

До органічних добрив також додають суперфосфат та попіл, щоб доповнити добрива фосфором та калієм.

Не забувайте і про те, щоб захистити кущі від хвороб та шкідників – наприклад, чорної плямистості та борошнистої роси. Тут допоможе вже попіл. Вам потрібно просто змочити кущі водою та посипати попелом. Через годину ви можете змити його за допомогою звичайної води.

І ще про воду: у перший місяць літа троянди потребують дуже частого і рясного поливу. Та поливати куші варто під корінь, аби вода не потрапляла на листя.