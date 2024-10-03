Когда приближаются холода, перед каждым садоводом встает вопрос: как защитить растения от заморозков? И с розами нужно быть очень внимательными, ведь они могут не пережить сильных холодов без правильной подготовки, пишет "Мой Сад".

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Как защитить розы от заморозков

В нашем климате розы зимой, оказывается, могут пострадать не только от морозов, но и от упревания. Цветоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрывать кусты и делают это по принципу "много и надолго".

Впрочем, учесть капризы осенней погоды все же важно, ведь после холода может прийти резкое потепление, и тогда розы не будут чувствовать себя комфортно. Уже в конце лета вы должны были заняться санитарной обработкой растений. Это нужно для того, чтобы убедиться, что на стеблях и листьях нет плесени, ржавчины и признаков заболеваний.

В начале ноября, непосредственно перед укрытием, листья нужно обрезать и сжечь, и то же самое сделать с молодыми побегами, что не вызрели. Если же вы их оставите, они могут начать гнить под листьями и стать источником распространения инфекции.



Розы нужно защитить укрыть на зиму / Фото Pexels

И тогда же, в начале ноября, вам нужно взяться за предварительное укрытие роз. Для этого можно использовать еловый или сосновый лапник и укрыть им растения, аккуратно пригибая побеги к земле. Если вы используете агроволокно, закрепляйте его металлическими шпильками длиной в 30 – 35 сантиметров.

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Во второй декаде ноября нужно начать окончательное укрытие роз. В этот момент вы уже завершите закаливание побегов, и тогда можно окучивать корни на 20 – 25 сантиметров торфом или землей.

Одной землей, без торфа, можно укрывать розы, что размещены на хорошо дренированном участке и высажены на расстоянии 70 – 80 сантиметров друг от друга.