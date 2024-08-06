Единственный правильный способ хранить дыню: она не будет портиться

Дыня – это очень вкусный плод, которым точно стоит побаловать себя летом. Но если вы купили большую дыню, вам точно придется разобраться, как ее хранить, ведь съесть всю сразу не получится.

Когда вы купили или сорвали дыню, вы можете хранить ее или целой, или разрезанной, и оба способа имеют как преимущества, так и недостатки. Впрочем, ваш выбор все же будет влиять на то, как долго дыня будет храниться свежей и вкусной.

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Как правильно хранить дыню дома

Эксперты отмечают, что целую свежую дыню никогда не стоит класть в холодильник до того, как она полностью созреет. Вам сначала нужно понюхать кожуру. Если она уже пахнет дыней, тогда это свидетельствует о том, что она уже готова и спелая.

И в зависимости от того, насколько высокая температура у вас дома, созревания может длиться до трех дней. А любую нарезанную дыню нужно немедленно переложить в герметичный контейнер, а после этого класть в холодильник.

Холодная среда поможет замедлить рост бактерий и уберечь плоды от быстрой порчи.



Дыня достаточно быстро портится / Фото Pexels

Также очень важно обрабатывать дыню сразу же после того, как она становится готовой к употреблению. Хранить ее лучше всего в контейнере и отдельно от остальных фруктов, ведь все они имеют разные стадии созревания. И если вы будете класть несколько видов вместе, это приведет к тому, что дыня будет иметь слишком сладкий запах, станет неприятной на ощупь и начнет быстрее портиться.

Сколько времени хранить дыню дома

После того, как дыня уже порезана, вам нужно съесть ее в течение трех дней, ведь после этого продукт начнет портиться. Вы вполне можете заморозить дыню, предварительно нарезав ее кубиками. Положите их на пергамент отдельно друг от друга и уберите в морозилку. Когда кубики немного замерзнут, их можно будет переложить в герметичный контейнер.